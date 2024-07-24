Нарушители ирано-азербайджанской госграницы ранили двоих пограничников

24 июля в 03:30 на служебной территории пограничного отряда "Гейтепе" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) двое неизвестных нарушили государственную границу со стороны Ирана в направлении Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Нарушители границы проигнорировали требования пограничников и оказали вооруженное сопротивление пограничному наряду. Сообщается, что преступники воспользовались темным временем суток и сложным рельефом местности и скрылись с места происшествия.

В результате вооруженного инцидента двое пограничников получили легкие ранения, им была оказана необходимая медицинская помощь. Пограничники использовали оружие против нарушителей и ранили одного из них.

В ведомстве сообщили, что при осмотре территории были обнаружены оставленные бежавшими преступниками наркотические средства общим весом 10 кг 882 гр, прибор ночного видения, ружье, гильзы и патроны.

На месте происшествия состоялась встреча пограничных представителей Азербайджана и Ирана. В настоящее время совместно с сотрудниками прокуратуры проводятся оперативно-следственные мероприятия.