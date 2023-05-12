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Задержаны нарушители госграницы Азербайджана

Задержаны нарушители госграницы Азербайджана Сотрудники пограничного отряда "Горадиз" погранвойск Государственной пограничной службы (ГПС) пресекли контрабанду наркотических средств общим весом 8 килограммов на территорию Азербайджана.
Происшествия
12 мая 2023 г. 16:22
Задержаны нарушители госграницы Азербайджана

Сотрудники пограничного отряда "Горадиз" погранвойск Государственной пограничной службы (ГПС) пресекли контрабанду наркотических средств общим весом 8 килограммов на территорию Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Государственной службе.

Согласно сообщению, 11 мая в 21:45 на территории службы погранотряда погранвойск "Горадиз" неизвестный нарушил государственную границу Ирана в направлении Азербайджана. Несмотря на приказ пограннаряда остановиться и предупредительный огонь в воздух, нарушитель, воспользовавшись сложным рельефом местности, удалось скрыться, бежав обратно, на иранскую территорию.

В результате проведенных оперативных мероприятий было обнаружено и изъято 8 килограммов наркотических средств.

Отмечается также, что в пограничных отрядах "Гёйтепе" и "Худат" в результате бдительности пограничного наряда были задержаны 2 нарушителя государственной границы и один проводник.

Согласно сообщению, 9 мая около 07:00 на участке службы пограничной заставы пограничного отряда “Худат” был задержан гражданин Алжира Мерруш Эбделуахаб (1997 г.р.), который пытался нарушить госграницу Азербайджана в направлении России.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий был выявлен и привлечен к следствию гражданин Азербайджана Мамедов Ильхам Исахан оглу (1976 г. р.), который был проводником задержанного.

10 мая в 01:40 на служебной территории пограничного отряда "Гёйтепе" был задержан гражданин Азербайджана Ширалиев Агиль Мухаммед оглу (1988 г.р.), который, нарушив госграницу, пытался незаконным путем перейти из Ирана в Азербайджан.

По указанным фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan sərhədini pozan şəxs əmrə tabe olmayıb, İrana qaçıb

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