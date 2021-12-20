Нарушений при привлечении вертолета к учениям выявлено не было

“На текущем этапе расследования допрошены многочисленные свидетели по уголовному делу, в то же время проведены следственные действия, назначены различные экспертизы и проведены другие исследования”.

“На текущем этапе расследования допрошены многочисленные свидетели по уголовному делу, в то же время проведены следственные действия, назначены различные экспертизы и проведены другие исследования”.

Как сообщает Report, об этом на брифинге, посвященном предварительным результатам расследования уголовного дела по факту крушения военного вертолета Государственной пограничной службы во время учебных полетов на авиационном полигоне “Гараэйбат”, заявил первый заместитель генерального прокурора, государственный советник юстиции III класса Эльчин Мамедов.

“Нарушений, связанных с вылетом вертолета и привлечением его к учениям в день крушения, в ходе расследования выявлено не было. Вертолет был привлечен к учениям по заранее утвержденному плану в соответствии с действующими нормативными документами. С определением летного состава также не было выявлено каких-либо нарушений нормативных требований", - подчеркнул он.