Народный артист Агададаш Агаев подал в суд на Medera Hospital

Народный артист Азербайджана Агададаш Агаев подал в суд на Medera Hospital.

Народный артист Азербайджана Агададаш Агаев подал в суд на Medera Hospital.

Как сообщает Report, певец обратился в Бинагадинский районный суд с требованием возмещения морального ущерба.

Его обращение было передано в производство судьи Нигяр Набизаде и будет рассмотрено в ближайшие дни.

Отметим, что в июле этого года Агададаш Агаев на почве конфликта метнул топором в охранника Medera Hospital Нуреддина Джалилова, который в свою очередь избил народного артиста. Топор попал в работающую в клинике Н.Пашаеву, которая получила травму.

По факту возбуждено уголовное дело.