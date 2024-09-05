О нас

Народный артист Агададаш Агаев подал в суд на Medera Hospital

Народный артист Агададаш Агаев подал в суд на Medera Hospital Народный артист Азербайджана Агададаш Агаев подал в суд на Medera Hospital.
Происшествия
5 сентября 2024 г. 14:18
Народный артист Агададаш Агаев подал в суд на Medera Hospital

Народный артист Азербайджана Агададаш Агаев подал в суд на Medera Hospital.

Как сообщает Report, певец обратился в Бинагадинский районный суд с требованием возмещения морального ущерба.

Его обращение было передано в производство судьи Нигяр Набизаде и будет рассмотрено в ближайшие дни.

Отметим, что в июле этого года Агададаш Агаев на почве конфликта метнул топором в охранника Medera Hospital Нуреддина Джалилова, который в свою очередь избил народного артиста. Топор попал в работающую в клинике Н.Пашаеву, которая получила травму.

По факту возбуждено уголовное дело.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ağadadaş Ağayev “Medera Hospital”ı məhkəməyə verib

Экслюзивные новости

SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
5 сентября 2024 г. 14:21
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
27 августа 2024 г. 14:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi