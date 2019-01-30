Наркоторговке "Биби" с Кубинки вынесли приговор

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Санубар Лютфалиевой, обвиняемой в незаконном обороте и сбыте наркотиков.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Джавида Гусейнова огласили приговор, согласно которому 60-летнюю С.Лютфалиеву приговорили к 6 годам заключения.

Отметим, что согласно распространенной пресс-службой министерства внутренних дел информации, в результате операции, проведенной на основе поступившей информации, был задержан житель столицы, ранее судимый Имран Искендеров. При обыске у него обнаружили и изъяли два свертка с героином и психотропным веществом "мидакс-тропикамид". Задержанный сообщил, что приобрел героин у наркоторговки по прозвищу "Биби", занимающейся сбытом наркотических веществ на территории, именуемой Кубинкой в Насиминском районе.

В продолжение оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую в сбыте И.Искендерову наркотических веществ жительницу Насиминского района Санубар Лютфалиеву. При обыске у нее было обнаружено и изъято 43 пакетика героина общим весом 14,275 граммов. В своих показаниях С.Лютфалиева призналась, что вот уже некоторое время занимается сбытом наркотических веществ.