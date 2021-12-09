Наркокурьер напал с ножом на азербайджанских пограничников при задержании

В последние дни сотрудники погранотрядов "Горадиз", "Гёйтепе" и "Шамкир" Государственной пограничной службы предотвратили контрабандный ввоз в Азербайджан через государственную границу 20 кг 855 граммов наркотиков, 2 400 единиц психотропных веществ и 4 51

В последние дни сотрудники погранотрядов "Горадиз", "Гёйтепе" и "Шамкир" Государственной пограничной службы предотвратили контрабандный ввоз в Азербайджан через государственную границу 20 кг 855 граммов наркотиков, 2 400 единиц психотропных веществ и 4 519 единиц лекарственных препаратов различного назначения.

Как сообщили Report в пресс-службе ГПС Азербайджана, 24 ноября на территории погранотряда "Гёйтепе" в Билясуварском районе в бесхозном пакете были обнаружены 900 гр метамфетамина.

На следующий день погранотряд "Горадиз" в Бейлаганском районе засек автомобиль марки "ВАЗ" (10-DZ-092) с четырьмя пассажирами, двое из которых вели себя подозрительно. Они были задержаны при попытке уехать с территории с подобранным пакетом. При осмотре автомобиля были обнаружены и изъяты 6 кг 400 г наркотических веществ (100 гр опиума, 600 гр героина, 5200 гр марихуаны и 500 гр метамфетамина), 2000 таблеток "трамадола". При задержании один из них попытался ударить ножом пограничников, но был обезоружен.

29 ноября погранотряд "Шамкир" в Физулинском районе предотвратил попытку нарушения госграницы с Ираном. Нарушителю удалось сбежать, в выброшенном им пакете были обнаружены 11 кг 200 гр различных наркотических веществ. В тот же день было замечено движение резиновой лодки по реке Кура из Грузии в Азербайджан. Пассажиры лодки спрыгнули в воду, задержать их не удалось из-за темного времени суток. В плавательном средстве были обнаружены 4 519 различных лекарственных препаратов.

Кроме того, 6 декабря на территории Бейлаганского района был замечен мужчина, который вел себя подозрительно. При обыске у него были обнаружены и изъяты 2 кг 355 г наркотических веществ.

По всем фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.