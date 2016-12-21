"Нардаранское дело": проведен перекрестный допрос между полицейскими и обвиняемыми

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Началось подготовительное заседание по уголовному делу в отношении арестованных в связи с нардаранскими событиями заместителя председателя организации "Движения мусульманского единства" Эльчина Гасымова, Нахида Гахраманова, Ага-Али Яхьяева, Сейфаддина Ширванова, Фархада Мурадова, Рамиля Алиева, Эльгюна Ахундова, Вюсала Алыша, Сеймура Асланова, Али Шахбазова и Амирли Алиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством Маила Байрамова адвокаты выступили с ходатайством в связи с приведением обвиняемых в зал суда.

Суд отклонил ходатайства.

После этого состоялся перекрестный допрос между сотрудником Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Казымовым Ибрагимом и обвиняемым Расимом Джабраиловым.

И.Казымов подтвердил, что задержал Р.Джабраилова в связи с нардаранскими событиями: "На него не было оказано никакое давление".

А.Джабраилов заявил, что его задерживал не И.Казымов.

Процесс продолжится во второй половине дня.

Отметим, что председателем "Движения мусульманского единства" является Талех Багиров. Он был задержан вместе со своими сторонниками во время операции, проведенной полицией в поселке Нардаран 26 ноября. Э.Гасымов был задержан 5 ноября. Он обвиняется в нарушении ст. 310 Кодекса об административных правонарушениях (преднамеренное неподчинение законному требованию сотрудника полиции), в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 30 дней. Затем решением Насиминского районного суда в отношении Э.Гасымова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. В отношении Э.Гасымова возбуждено уголовное дело по ст. 221.2.2 (хулиганство, оказание сопротивления представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка) и ст. 315.1 (применение насилия, сопротивление с применением насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, либо применение в отношении его близких родственников насилия, не опасного для жизни или здоровья, а равно угроза применения такого насилия) УК. В дальнейшем к уголовному делу добавлено еще 11 статей. Он обвиняется по ст.ст. 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией), 214.2.3 (терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 214-2 (открытые призывы к терроризму), 220.2 (призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами), 228.3 (деяния, предусмотренные статьями 228.1 или 228.2 настоящего Кодекса (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боеприпасов к нему), взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные неоднократно, группой лиц по предварительному сговору), совершенные организованной группой), 228.4 (незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе холодного метательного оружия, за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом), 233 (организация совершения группой лиц действий, грубо нарушающих общественный порядок или связанных с неподчинением законным требованиям представителя власти, либо способствующих нарушению нормальной деятельности транспорта, предприятия, учреждения и организации, а равно активное участие в таких действиях), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или воинским снаряжением), 281.2 (публичные призывы к насильственному захвату власти, совершенные неоднократно или группой лиц) и 283.2.3 (действия, направленные на возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенные организованной группой) УК.

По делу были задержаны Нахид Гахраманов, Ага-Али Яхьяев, Сейфаддин Ширванов, Фархад Мурадов, Рамиль Алиев, Эльгюн Ахундов, Вюсал Алыш, Сеймур Асланов, Али Шахбазов и Амирли Алиев.