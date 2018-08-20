Направленный на задержание "Годжи" полицейский: Этибар начал наносить себе удары ножом

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении 12 человек, а также певицы Фадаи Лачын, обвиняемых в содействии побегу заключенных в Баку.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова был допрошен признанный в качестве потерпевшего сотрудник полиции Хатам Велиев.

Он заявил, что во время инцидента получил травмы: "На операцию я поехал на собственном автомобиле. Когда я доехал до места происшествия, Этибар стрелял. Из-за плохих погодных условий мы не смогли понять, стреляли ли другие или нет. Другой человек упал, я задержал его и передал по назначению. Когда Этибар стал наносить себе удары ножом, я вмешался. Он дважды ударил себя поверх одежды, но раны не были серьезными. Когда я приблизился к нему, Этибар поднял рубашку и попытался нанести себе удар ножом в живот, но я помешал ему и отнял нож".

Потерпевший сотрудник полиции заявил, что не имеет жалоб и претензий к обвиняемым.

Другие оперативники на процессе не присутствовали.

На процессе обвиняемый полковник Бахруз Абдуллаев повторно дал показание.

Процесс продолжится 27 августа.

Отметим, что по уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении по тяжким делам Генпрокуратуры в связи с фактом побега 23 октября прошлого года в Баку заключенных, Фадая Мамедова (Фадая Лачын) была привлечена к следствию в качестве обвиняемой и решением Насиминского районного суда в ее отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 УК.

По факту в Следственном управлении по особо тяжким делам Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

Согласно обвинительному акту, 7 человек - Музаффар Мамедов, Эмиль Сафаров, Рамиль Салимов, Хатам Алиев, Вусал Аббасов, Ровшан Джамалов и Рашад Мамедов признаны пострадавшими.