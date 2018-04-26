Нападение на офис в Баку, сотрудник получил 14 ножевых ранений - ОБНОВЛЕНО

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые подробности поножовщины, произошедшей на улице Нахчывани Ясамальского района Баку.

Как стало известно Report, получивший ножевые ранения Тархан Намазов 1989 г.р. является кассиром компании ZD Travel.

Неизвестный ранил его ножом и пытался сбежать с украденными у кассира 20 тыс. манатов, однако осуществить задуманное не сумел.

Получивший 14 ножевых ранений Т.Намазов был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту в прокуратуре Ясамальского района возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 (попытка умышленного убийства) УК АР.

Отметим, что имевшиеся при Т.Намазове 20 тыс. манатов принадлежат компании.

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Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ На территории Ясамальского района столицы произошла поножовщина.

Как передает Report, инцидент произошел во время вооруженного инцидента на один из офисов по адресу Нахчивани, 15.

Человек в маске ворвался в офис и пытался унести деньги из сейфа. В это время пытавшийся предотвратить кражу Намазов Тархан Сулейман оглы, 1989-го рождения, встал на пути у грабителя и получил в общей сложности 14 ножевых ранений. Неизвестное лицо скрылось с места преступления. Раненый потерял много крови и был размещен в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Сотрудники 27-го отделения Ясамальского РУП были привлечены на место происшествия.