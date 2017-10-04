НАНА: Уровень сейсмической опасности в Сабаильском районе возрос

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Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Уровень сейсмической опасности в Сабаильском районе высокий.

Как сообщает Report, об этом заявил завотделом сейсмологии и геодинамики Республиканского центра сейсмологической службы НАНА Таир Мамедли.

По его словам, предполагаемая сейсмическая опасность в Сабаильском районе расценивается в 8 баллов по 12-бальной шкале: "В некоторых частях района уровень сейсмической опасности увеличивается до 9 баллов. Ситуацию здесь усугубляют грунтовые воды. На территории Баилово часто происходят оползни. В случае сильного землетрясения, оползневый процесс может активизироваться, что может привести к росту масштабов разрушений".

Специалист отметил о необходимости принятия мер для снижения риска на территориях, где опасность наиболее велика: "Можно построить новые устойчивые здания и объекты. По оценке сейсмического риска в Азербайджане может произойти землетрясение силой до 8 баллов".