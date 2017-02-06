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    НАНА: На место извержения вулкана в Гарадаге будет направлена рабочая группа

    Зарегистрировано извержение вулкана

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В поселке Сангачал Гарадагского района города Баку зарегистрировано извержение вулкана.

    Об этом Report сообщили в отделе "Грязевой вулканизм" Института геологии и геофизики НАНА.

    По информации института, пока нет точной информации о конкретном местоположении и названии вулкана: "К нам поступила информация об извержении вулкана. Пока точной информации о вулкане нет. Вулкан будет оценен завтра. Завтра утром на территорию будет направлена рабочая группа, состоящая из 3-4 человек". 

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