НАНА: На место извержения вулкана в Гарадаге будет направлена рабочая группа

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В поселке Сангачал Гарадагского района города Баку зарегистрировано извержение вулкана.

Об этом Report сообщили в отделе "Грязевой вулканизм" Института геологии и геофизики НАНА.

По информации института, пока нет точной информации о конкретном местоположении и названии вулкана: "К нам поступила информация об извержении вулкана. Пока точной информации о вулкане нет. Вулкан будет оценен завтра. Завтра утром на территорию будет направлена рабочая группа, состоящая из 3-4 человек".