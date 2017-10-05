Наложен арест на Porsche Пярвин Абыевой, автомобиль увезен на штрафную площадку

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Автомобиль актрисы Пярвин Абыевой увезли на штрафную площадку.

Как сообщает Report, на территории Насиминского района сотрудники Дорожно-патрульной службы (ДПС) задержали автомобиль Porsche с государственным регистрационным номером 99 EP 333, на который был наложен арест.

Сотрудники ДПС установили, что за рулем автомобиля находится гражданка Пярвин Абыева и предупредили ее о том, что транспортное средство увезут на штрафную площадку. Однако актриса не согласилась с этим. Несмотря на это, автомобиль на эвакуаторе доставили на штрафную площадку.

Было установлено, что Porsche не было застраховано и на автомобиль наложено несколько штрафов, которые также не оплачены.