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    Наложен арест на Porsche Пярвин Абыевой, автомобиль увезен на штрафную площадку

    Актриса не согласилась с этим

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Автомобиль актрисы Пярвин Абыевой увезли на штрафную площадку.

    Как сообщает Report, на территории Насиминского района сотрудники Дорожно-патрульной службы (ДПС) задержали автомобиль Porsche с государственным регистрационным номером 99 EP 333, на который был наложен арест.

    Сотрудники ДПС установили, что за рулем автомобиля находится гражданка Пярвин Абыева и предупредили ее о том, что транспортное средство увезут на штрафную площадку. Однако актриса не согласилась с этим. Несмотря на это, автомобиль на эвакуаторе доставили на штрафную площадку.

    Было установлено, что Porsche не было застраховано и на автомобиль наложено несколько штрафов, которые также не оплачены. 

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