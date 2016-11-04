Наложен арест на имущество строительной компании в Баку

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде рассмотрена апелляционная жалоба на судебное решение по иску одного из учредителей ООО ТVİNS-ART Гулиева Камала Садат оглу.

Об этом Report сообщил истец К.Гулиев.

По его словам, на процессе под председательством судьи Хураман Магеррамовой было вынесено решение.

Согласно решению, апелляционная жалоба К.Гулиева была удовлетворена, определение суда первой инстанции аннулировано. Суд удовлетворил заявление истца о наложении ареста на имущество ответчика.

Истец К.Гулиев заявил, что является одним из 4-х учредителей ООО TVİNS-ART, занимающегося строительством многоэтажных домов, владея 25% акций: "Другими учредителями компании являются Гияслы Парвиз Фархад оглу, Гулиев Акрам Мухаммад оглу и Агаев Этибар Акбер оглу, каждый из которых владеет 25%-ми акций. Однако в последнее время родственники этих учредителей начали оказывать на меня давление и шантажировать. Путем угроз они отобрали у меня печать компании, кассовые документы и кассу, используемые для ведения кассовых операций ООО".

К.Гулиев подчеркнул, что исполнительный лист на основании определения Бакинского апелляционного суда в настоящее время находится в производстве Исполнительного отдела Хатаинского района.