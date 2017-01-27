Наложен арест на имущество экс-депутата Дуньямина Халилова и других

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Наложен арест на имущество бывшего депутата Халилова Дуньямина, Амирасланова Фархада, Сейфуллаева Сейфуллы, Мусаева Шакира, Аскерова Руслана, Алиева Рауфа, Зейналова Мансура, обвиняемых в невозвращении кредита в ОАО "Международный банк Азербайджана".

Как сообщает Report, суд постановил о наложении ареста на дома и земельные участки этих лиц.

Отметим, что с лета 2015 года начались аресты лиц, задолжавших кредиты в Межбанк. В связи с этим было арестовано много бизнесменов. Владелец Globus Plaza и другие обвиняются в присвоении 50 млн. манатов. Эти лица были задержаны в феврале прошлого года в результате операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел. Постановлением Наримановского районного суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Д.Халилов и другие задержанные обвиняются по ст. 179.3.1 (присвоение, совершенное организованной группой), 179.3.2 (присвоение в крупном размере), 213.2.1 (уклонение от выплаты налогов, совершенное организованной группой), 213.2.2 (уклонение от выплаты налогов в крупном размере), 32.4,308.2 и 32.4,309.2 УК.

В настоящее время уголовное дело обвиняемых рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Ахмеда Гулиева.