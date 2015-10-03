​Налоговый департамент подал иск против торгового центра AMAY

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Бакинский городской налоговый департамент при министерстве налогов Азербайджана подал в суд на ОАО AMAY.

Как сообщает Report, департамент требует погашения задолженности.

Иск рассматривается Бакинским административно-экономическим судом №2.

Отметим, что глава торгового центра AMAY Абдулла Абдуллаев сейчас находится в заключении. 7 сентября текущего года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 13 годам заключения. В его отношении выдвинуто обвинение по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.