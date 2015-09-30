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    ​Налоговый департамент подал иск против строительной компании

    Департамент требует взыскания задолженности по ставкам налоговых платежей и финансовым санкциям

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Бакинский городской налоговый департамент при министерстве налогов Азербайджана подал в суд на ООО “Azəri İnşaat-2009”.

    Как сообщает Report, департамент требует взыскания задолженности по ставкам налоговых платежей и финансовым санкциям.

    Иск рассматривается Бакинским административно-экономическим судом №2.

    Отметим, что частная компания “Azəri İnşaat-2009” учреждена в 2009 году. Компания осуществляет деятельность в области строительства, проектирования, архитектуры, дизайна, продаж и др. 

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