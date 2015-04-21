Уволенный с работы главврач скончался

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Скончался бывший главврач 3-й городской клинической больницы Халил Мамедов.

Как сообщает Report, Х.Мамедов был предан земле в Баку.

Напомним, что Х.Мамедов был освобожден от занимаемой должности в мае прошлого года.

Отметим, что, согласно информации Счетной палаты, в результате административно-дисциплинарных мероприятий, осуществленных министерством здравоохранения по результатам аудита, допустивший правонарушения главврач 3-й городской клинической больницы был освобожден от занимаемой должности.

На его место назначили главврача 4-й городской клинической больницы имени Фуада Эфендиева Фикрета Зейналова.