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    Уволенный с работы главврач скончался

    Халил Мамедов был освобожден от занимаемой должности в мае прошлого года

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Скончался бывший главврач 3-й городской клинической больницы Халил Мамедов.

    Как сообщает Report, Х.Мамедов был предан земле в Баку.

    Напомним, что Х.Мамедов был освобожден от занимаемой должности в мае прошлого года.

    Отметим, что, согласно информации Счетной палаты, в результате административно-дисциплинарных мероприятий, осуществленных министерством здравоохранения по результатам аудита, допустивший правонарушения главврач 3-й городской клинической больницы был освобожден от занимаемой должности.

    На его место назначили главврача 4-й городской клинической больницы имени Фуада Эфендиева Фикрета Зейналова. 

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