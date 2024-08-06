Найдены останки пропавших без вести два года назад в Лачыне военнослужащих

Найдены останки военнослужащих Абдуллаева Фирдовси Маис оглу и Мамедова Фарида Аждар оглу, пропавших без вести в Лачынском районе в марте 2022 года.

Найдены останки военнослужащих Абдуллаева Фирдовси Маис оглу и Мамедова Фарида Аждар оглу, пропавших без вести в Лачынском районе в марте 2022 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Службы государственной безопасности, Генеральной прокуратуры и Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Останки были обнаружены 3 июля этого года на летнем пастбище Юзбулаг в поселке Истису Кяльбаджарского района. Их принадлежность Фирдовси Абдуллаеву и Фариду Мамедову была установлена в результате экспертиз, проведенных Объединением судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения и Центром генетических исследований Главного военно-медицинского управления Службы государственной безопасности.

О нахождении останков тел военнослужащих было объявлено их семьям на встрече в Государственной комиссии 5 августа.

В настоящее время совместно с профильными госорганами проводятся мероприятия по захоронению останков.

Военнослужащие срочной действительной службы армии Азербайджана Фарид Мамедов и Фирдовси Абдуллаев пропали без вести при переходе с одной боевой позиции в Лачынском районе на другую, сбившись с пути из-за резкой смены погодных условий и начавшейся метели.