Найдены останки еще двух пропавших без вести военнослужащих Азербайджанской армии

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий установлены личности еще двух пропавших без вести военнослужащих Азербайджанской армии – старшего лейтенанта Ганбарли Ганбара Бахруз оглу и военнослужащего сверхсрочной действительной военной службы, солдата Нагиева Пярвиза Гюлоглан оглу. Приняты меры по передаче останков шехидов по назначению.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Республики.
Для установления местонахождения других пропавших военнослужащих продолжаются следственно-оперативные мероприятия, в настоящее время поисковые группы ведут интенсивную работу.