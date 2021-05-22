Найдены останки еще двух пропавших без вести военнослужащих Азербайджанской армии

Ведется работа для установления местонахождения других пропавших военнослужащих

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий установлены личности еще двух пропавших без вести военнослужащих Азербайджанской армии – старшего лейтенанта Ганбарли Ганбара Бахруз оглу и военнослужащего сверхсрочной действительной военной службы, солдата Нагиева Пярвиза Гюлоглан оглу. Приняты меры по передаче останков шехидов по назначению.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Республики.

Для установления местонахождения других пропавших военнослужащих продолжаются следственно-оперативные мероприятия, в настоящее время поисковые группы ведут интенсивную работу.