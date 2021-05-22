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Найдены останки еще двух пропавших без вести военнослужащих Азербайджанской армии

Найдены останки еще двух пропавших без вести военнослужащих Азербайджанской армии Ведется работа для установления местонахождения других пропавших военнослужащих
Происшествия
22 мая 2021 г. 11:22
Найдены останки еще двух пропавших без вести военнослужащих Азербайджанской армии
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В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий установлены личности еще двух пропавших без вести военнослужащих Азербайджанской армии – старшего лейтенанта Ганбарли Ганбара Бахруз оглу и военнослужащего сверхсрочной действительной военной службы, солдата Нагиева Пярвиза Гюлоглан оглу. Приняты меры по передаче останков шехидов по назначению.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Республики.

Для установления местонахождения других пропавших военнослужащих продолжаются следственно-оперативные мероприятия, в настоящее время поисковые группы ведут интенсивную работу.

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Версия на английском языке Two more missing Azerbaijani servicemen found dead
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun itkin düşən daha iki hərbçisinin nəşi tapılıb

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