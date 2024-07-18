Найдено тело утонувшего в прошлом месяце в Мингячевирском водохранилище рыбака

Найдено тело рыбака, который в прошлом месяце утонул в Мингячевирском водохранилище.

Найдено тело рыбака, который в прошлом месяце утонул в Мингячевирском водохранилище.

Как передает западное бюро Report , тело Вюгара Гасанова, 1969 года рождения, было передано по назначению.

Напомним, что житель села Гайсарлы Гахского района Ровшан Гумбат оглу Гумбатов и житель Загатальского района Вюгар Орудж оглу Гасанов 20 июня выпали из лодки и утонули на впадающем в Мингячевирское водохранилище участке реки Алазань в Самухском районе.

Водолазы-спасатели Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС до этого нашли тело Р.Гумбатова, поиски В.Гасанова продолжались до сих пор.

Отмечается, что они были рыбаками.