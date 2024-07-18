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Найдено тело утонувшего в прошлом месяце в Мингячевирском водохранилище рыбака

Найдено тело утонувшего в прошлом месяце в Мингячевирском водохранилище рыбака Найдено тело рыбака, который в прошлом месяце утонул в Мингячевирском водохранилище.
Происшествия
18 июля 2024 г. 08:47
Найдено тело утонувшего в прошлом месяце в Мингячевирском водохранилище рыбака

Найдено тело рыбака, который в прошлом месяце утонул в Мингячевирском водохранилище.

Как передает западное бюро Report, тело Вюгара Гасанова, 1969 года рождения, было передано по назначению.

Напомним, что житель села Гайсарлы Гахского района Ровшан Гумбат оглу Гумбатов и житель Загатальского района Вюгар Орудж оглу Гасанов 20 июня выпали из лодки и утонули на впадающем в Мингячевирское водохранилище участке реки Алазань в Самухском районе.

Водолазы-спасатели Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС до этого нашли тело Р.Гумбатова, поиски В.Гасанова продолжались до сих пор.

Отмечается, что они были рыбаками.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay Mingəçevir su anbarında batan balıqçının meyiti tapılıb

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