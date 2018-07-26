Найдено тело пропавшего без вести в Загатала пастуха

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Во время продолжающихся поисков в нагорной части села Джар Загатальского района, начавшихся 21 июля этого года, силами Службы особо рискованного спасения МЧС было обнаружено тело пропавшего без вести при невыясненных обстоятельствах Ибрагимова Гурбана Ибрагим оглу 1982 г.р.

Как сообщили Report в министерстве, в настоящее время принимаются меры по спуску тела Г.Ибрагимова с гор.

Поисками в высокой, труднопроходимой территории со сложным рельефом принимали участие спасатели-скалолазы Службы особо рискованного спасения МЧС, кинологи, специально обученные собаки, вертолет "Ми-17" авиационной поддержки, личный состав Государственной пограничной службы, личный состав и вертолет внутренних войск МВД, сотрудники Загатальского заповедник министерства экологии и природных ресурсов, местные жители и добровольцы.

Будет дана дополнительная информация.

Отметим, что Ибрагимов Гурбан Ибрагим оглу был пастухом.