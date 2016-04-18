Найдено тело молодого человека, утонувшего в озере в Гарадагском районе

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Найдено тело молодого человека, утонувшего в озере на территории Гарадагского района.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МЧС, тело Мурадова Кянана Джалал оглу 1994 года рождения, утонувшего 16 апреля в озере на территории Гарадагского района города Баку, на расстоянии 3 км от ближайшего спасательного пункта, на неконтролируемой территории, было извлечено из воды спасателями Службы спасения в государственных водах при МЧС и передано соответсвующим структурам.