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Найдено тело одного из утонувших в Куре

Найдено тело одного из утонувших в Куре В Куре найдено тело одного из утонувших
Происшествия
3 февраля 2021 г. 13:23
Найдено тело одного из утонувших в Куре

В Куре найдено тело одного из утонувших.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Водолазно-поисковые группы Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах министерства продолжают поиски Юсифова Сафхана Айдын оглу и Садыхбейли Рамина Гачай оглу, которые предположительно утонули на участке реки Куры, протекающая через территорию Мингячевира.

В результате проведенных поисковых работ водолазно-поисковая группа обнаружила в Куре тело Садыхбейли Рамина Гачай оглу (1995 г.р.) и доставила его по месту жительства.

Поиски предположительно утонувшего Юсифова Сафхана Айдын оглу продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Kür çayında batan şəxslərdən birinin meyiti tapılıb

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