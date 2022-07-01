Найдено тело мужчины, утонувшего в Самур-Абшеронском канале

Завершены поиски Амирова Равана Закир оглу, 1995 года рождения, упавшего в результате дорожно-транспортного происшествия в Самур-Абшеронский канал (село Гаджигусейнли Губинского района).

Завершены поиски Амирова Равана Закир оглу, 1995 года рождения, упавшего в результате дорожно-транспортного происшествия в Самур-Абшеронский канал (село Гаджигусейнли Губинского района).

Как сообщает Report, водолазно-поисковая группа извлекла тело Амирова примерно в 8 км от места затопления на участке Самур-Абшеронского канала, проходящего по территории поселка Барлы Губинского района.

Отметим, что автомобиль Ford Transit, которым управлял житель села Гымылгышлаг Сархан Алиханов, потерял управление и упал в Самур-Абшеронский канал. Водителя удалось спастись, а его пассажир Раван Амиров утонул.