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Найдено тело мужчины, утонувшего в Самур-Абшеронском канале 

Найдено тело мужчины, утонувшего в Самур-Абшеронском канале  Завершены поиски Амирова Равана Закир оглу, 1995 года рождения, упавшего в результате дорожно-транспортного происшествия в Самур-Абшеронский канал (село Гаджигусейнли Губинского района).
Происшествия
1 июля 2022 г. 09:20
Найдено тело мужчины, утонувшего в Самур-Абшеронском канале 

Завершены поиски Амирова Равана Закир оглу, 1995 года рождения, упавшего в результате дорожно-транспортного происшествия в Самур-Абшеронский канал (село Гаджигусейнли Губинского района).

Как сообщает Report, водолазно-поисковая группа извлекла тело Амирова примерно в 8 км от места затопления на участке Самур-Абшеронского канала, проходящего по территории поселка Барлы Губинского района.

Отметим, что автомобиль Ford Transit, которым управлял житель села Гымылгышлаг Сархан Алиханов, потерял управление и упал в Самур-Абшеронский канал. Водителя удалось спастись, а его пассажир Раван Амиров утонул.

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Версия на азербайджанском языке Dörd gün əvvəl Samur-Abşeron kanalına düşən gəncin meyiti tapılıb

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