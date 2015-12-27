Найденное у берегов Туркменистана тело азербайджанского нефтяника доставлено в Баку - ОБНОВЛЕНО

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Тело одного из нефтяников, пропавших без вести в результате аварии на нефтяной платформе, доставлено в Баку, передает Report со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Согласно сообщению, сразу после получения информации самолет-амфибия типа "БЕ-200ЧС" был направлен в Туркменистан. "Тело нефтяника Имана Шура оглы Гасымова уже доставлено в республику и передано по назначению", - говорится далее в сообщении.

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Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Тело еще одного нефтяника, погибшего в результате аварии на нефтяной платформе «Гюншели-10» в Каспийском море, обнаружено в 60 километрах от побережья. Таким образом, число жертв взрыва на газовой линии достигло восьми, еще 22 человека считаются пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана, спасатели обнаружили тело еще одного нефтяника, числившегося в списке пропавших без вести.

По данным министерства, тело было обнаружено с туркменского судна "Беркар" в туркменском секторе моря в 60 км от побережья. Его доставили в порт Туркменбаши. Погибший - Иман Гасымов, работник Госнефтекомпании Азербайджана. Для доставки тела в Азербайджан вместе со следственной группой отправлен самолет-амфибия МЧС.

Пожар на нефтяной платформе "Гюнешли-10" возник в результате взрыва на газовой линии, поврежденной ураганным ветром. В момент аварии на платформе находились 63 человека. 33 нефтяника были эвакуированы. Продолжается поиск 22 человек, которые числятся в списке пропавших без вести.