​Найдено тело еще одного из без вести пропавших нефтяников

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Азербайджанская сторона получила информацию еще об одном теле, найденном 11 января в туркменском секторе Каспия.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).

На данный момент поднятое на корабль тело везут к берегу. Министерство по чрезвычайным ситуациям и Производственное объединение "Азнефть" предпринимают меры по опознанию тела и доставки его в республику.

Продолжаются поиски нефтяников, без вести пропавших во время происшествий 4 декабря на 501-м основании Нефтяных камней и 10-й морской нефтедобывающей платформе месторождения "Гюнешли".