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Найденный курсант будет отчислен из Высшей военной школы за безответственность

Найденный курсант будет отчислен из Высшей военной школы за безответственность Курсант Высшей военной школы имени Гейдара Алиева Гусейнли Вусал Эльшан оглу, который пропал без вести некоторое время назад и был найден, будет исключен из военной школы.
Происшествия
17 февраля 2022 г. 20:25
Найденный курсант будет отчислен из Высшей военной школы за безответственность

Курсант Высшей военной школы имени Гейдара Алиева Гусейнли Вусал Эльшан оглу, который пропал без вести некоторое время назад и был найден, будет исключен из военной школы.

Как сообщает Report, в ходе беседы с курсантом было установлено, что причиной его исчезновения были личная недисциплинированность, безответственность и проблемы, возникшие на семейно-бытовой почве.

За невозвращение в учебное заведение в установленное время без уважительных причин курсант В.Гусейнли будет исключен из военной школы после полного расследования обстоятельств инцидента.

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