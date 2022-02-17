Найденный курсант будет отчислен из Высшей военной школы за безответственность

Курсант Высшей военной школы имени Гейдара Алиева Гусейнли Вусал Эльшан оглу, который пропал без вести некоторое время назад и был найден, будет исключен из военной школы.

Курсант Высшей военной школы имени Гейдара Алиева Гусейнли Вусал Эльшан оглу, который пропал без вести некоторое время назад и был найден, будет исключен из военной школы.

Как сообщает Report, в ходе беседы с курсантом было установлено, что причиной его исчезновения были личная недисциплинированность, безответственность и проблемы, возникшие на семейно-бытовой почве.

За невозвращение в учебное заведение в установленное время без уважительных причин курсант В.Гусейнли будет исключен из военной школы после полного расследования обстоятельств инцидента.