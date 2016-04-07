Найденное у берегов Туркменистана тело принадлежит без вести пропавшему нефтянику

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Стал известен результат анализа ДНК трупа, обнаруженного 2 апреля в Каспийском море у берегов Туркменистана.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), согласно заключению экспертов, тело принадлежит слесарю контрольно-измерительных приборов 10-го блока месторождения "Гюнешли" НГДУ "28 Мая" Рзаханову Эдику Ривазин оглу.

"Он является одним из нефтяников, пропавших в результате аварии в месторождении "Гюнешли" 4 декабря. Желаем терпения его родным и близким", - отметили в SOCAR.

Продолжаются поиски нефтяников, без вести пропавших во время происшествий 4 декабря на 501-м морском основании Нефтяных камней и 10-й морской нефтедобывающей платформе месторождения "Гюнешли".