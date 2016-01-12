Найденное у берегов Туркменистана тело нефтяника сегодня будет передано Азербайджану

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Тело нефтяника Гасымова Мубариза Дильгам оглу, найденного в 55 км от побережья туркменского сектора Каспия, сегодня будет передано Азербайджану.

Как сообщили Report в производственном объединении "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), в настоящее время самолет для доставки тела нефтяника направляется в Туркменистан: "После того, как тело нефтяника будет доставлено в Азербайджан, оно будет передано сначала Объединению судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения, а затем его семье".

Согласно информации, нефтяник будет похоронен завтра в Товузском районе.

Отметим, что вчера в 55 км от побережья туркменского сектора Каспия азербайджанский корабль Cabbar Həşimov обнаружил труп мужчины. Информация об этом была немедленно передана находящемуся поблизости туркменскому кораблю Caspian Rovşan. Тело было поднято на палубу корабля и отвезено в направлении морского порта Туркменбаши.

Выяснилось, что тело принадлежит без вести пропавшему во время аварии в 10-м блоке месторождения "Гюнешли" нефтянику Гасымову Мубаризу Дильгам оглу 1958 г.р.

Напомним, что 4 декабря в результате взрыва на газовой линии, поврежденной ураганным ветром, на нефтяной платформе "Гюнешли-10" возник пожар. В момент аварии на платформе находились 63 человека. 33 нефтяника были эвакуированы. Тела 10 погибших нефтяников переданы их семьям. Продолжается поиск без вести пропавших 22 человек, в том числе 3 нефтяников с "Нефтяных камней".