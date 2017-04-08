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    Найденное 5 дней назад тело принадлежит сбитому автомобилем пешеходу

    Тело принадлежит Физули Мовсумову 1965 г.р.

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ В Баку раскрыто дорожно-транспортное происшествие, произошедшее 5 дней назад.

    Как сообщает Report, 3 апреля по адресу проспект Нобеля, 163 Хатаинского района было обнаружено тело мужчины 50-55 лет с многочисленными травмами.

    В результате оперативных мер, проведенных сотрудниками полиции, выявлено, что тело принадлежит Физули Мовсумову 1965 г.р.

    Вскоре полиция обнаружила сбившего пешехода и скрывшегося с места происшествия водителя. Им оказался Турал Мусаев 1994 г.р., управлявший автомобилем марки BMW.

    Расследование по факту продолжается.

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