Найденное 5 дней назад тело принадлежит сбитому автомобилем пешеходу

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ В Баку раскрыто дорожно-транспортное происшествие, произошедшее 5 дней назад.

Как сообщает Report, 3 апреля по адресу проспект Нобеля, 163 Хатаинского района было обнаружено тело мужчины 50-55 лет с многочисленными травмами.

В результате оперативных мер, проведенных сотрудниками полиции, выявлено, что тело принадлежит Физули Мовсумову 1965 г.р.

Вскоре полиция обнаружила сбившего пешехода и скрывшегося с места происшествия водителя. Им оказался Турал Мусаев 1994 г.р., управлявший автомобилем марки BMW.

Расследование по факту продолжается.