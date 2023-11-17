Найдена женщина, пропавшая несколько дней назад в Нафталане

Найдена женщина, пропавшая в Нафталане несколько дней назад.

Найдена женщина, пропавшая в Нафталане несколько дней назад.

Об этом сообщил западному бюро Report главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов.

Гасымов отметил, что в результате поисковых мероприятий, проведенных сотрудниками Нафталанского городского отдела полиции, было установлено, что пропавшая несколько дней назад Фатима Гулиева находится в городе Баку.

В своем объяснении Гулиева заявила, что добровольно покинула семью и не хочет возвращаться.