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Найдена женщина, пропавшая несколько дней назад в Нафталане

Найдена женщина, пропавшая несколько дней назад в Нафталане Найдена женщина, пропавшая в Нафталане несколько дней назад.
Происшествия
17 ноября 2023 г. 19:34
Найдена женщина, пропавшая несколько дней назад в Нафталане

Найдена женщина, пропавшая в Нафталане несколько дней назад.

Об этом сообщил западному бюро Report главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов.

Гасымов отметил, что в результате поисковых мероприятий, проведенных сотрудниками Нафталанского городского отдела полиции, было установлено, что пропавшая несколько дней назад Фатима Гулиева находится в городе Баку.

В своем объяснении Гулиева заявила, что добровольно покинула семью и не хочет возвращаться.

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Версия на азербайджанском языке Naftalanda itkin düşən qadın tapılıb

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