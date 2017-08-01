Найдена пропавшая без вести жительница Билясувара

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Билясувар. 1 августа. REPORT.AZ/ Найдена пропавшая без вести жительница Билясуварского района.

Как сообщили его близкие аранскому бюро Report, 19-летняя жительница села Хырмандалы Илаха Игбал гызы Зейналзаде сегодня позвонив домой, сообщила, что находится в городе Баку.

25 июля этого года она вышла из дома и больше не вернулась.

И.Зейналзаде, выходя из дома, забрала с собой документы и полуторагодовалого младенца.

По факту Билясуварским РОП были проведены поиски пропавшей.