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    Найдена пропавшая без вести жительница Билясувара

    Она, выходя из дома забрала с собой документы и полуторагодовалого младенца© Report.az

    Билясувар. 1 августа. REPORT.AZ/ Найдена пропавшая без вести жительница Билясуварского района.

    Как сообщили его близкие аранскому бюро Report, 19-летняя жительница села Хырмандалы Илаха Игбал гызы Зейналзаде сегодня позвонив домой, сообщила, что находится в городе Баку.

    25 июля этого года она вышла из дома и больше не вернулась.

    И.Зейналзаде, выходя из дома, забрала с собой документы и полуторагодовалого младенца.

    По факту Билясуварским РОП были проведены поиски пропавшей.

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