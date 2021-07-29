Найдена мать брошенного в Агджабеди младенца

"22 июля перед Аллеей шехидов, расположенной на территории поселка Хиндарх Агджабединского района, в целлофановом мешке был найден новорожденный, состояние здоровья малыша нормальное".

"22 июля перед Аллеей шехидов, расположенной на территории поселка Хиндарх Агджабединского района, в целлофановом мешке был найден новорожденный, состояние здоровья малыша нормальное".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

Было отмечено, что в результате совместной деятельности сотрудников прокуратуры Агджабединского района и районного отдела полиции была установлена личность матери ребенка, ею оказалась жительница Бардинского района. С женщиной проведена профилактическая беседа, мать с новорожденным помещены в Бардинскую центральную районную больницу.

В то же время Управление исполнения вне уголовного преследования Генпрокуратуры обратилось в Комиссию по опеке и попечительству при Исполнительной власти Бардинского района по месту жительства матери с целью выяснения социально опасного положения семьи, и определения наличия оснований для ограничения родительских прав.