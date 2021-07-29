О нас
Report Georgia
Аудио новости

Найдена мать брошенного в Агджабеди младенца

Найдена мать брошенного в Агджабеди младенца "22 июля перед Аллеей шехидов, расположенной на территории поселка Хиндарх Агджабединского района, в целлофановом мешке был найден новорожденный, состояние здоровья малыша нормальное".
Происшествия
29 июля 2021 г. 15:10
Найдена мать брошенного в Агджабеди младенца

"22 июля перед Аллеей шехидов, расположенной на территории поселка Хиндарх Агджабединского района, в целлофановом мешке был найден новорожденный, состояние здоровья малыша нормальное".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

Было отмечено, что в результате совместной деятельности сотрудников прокуратуры Агджабединского района и районного отдела полиции была установлена личность матери ребенка, ею оказалась жительница Бардинского района. С женщиной проведена профилактическая беседа, мать с новорожденным помещены в Бардинскую центральную районную больницу.

В то же время Управление исполнения вне уголовного преследования Генпрокуратуры обратилось в Комиссию по опеке и попечительству при Исполнительной власти Бардинского района по месту жительства матери с целью выяснения социально опасного положения семьи, и определения наличия оснований для ограничения родительских прав.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Mother of abandoned baby found in Agjabadi
Версия на азербайджанском языке Ağcabədidə küçəyə atılmış körpənin anası tapılıb, komissiyaya müraciət edilib

Другие новости из категории

В Ходжалы обнаружены оружие и боеприпасы
В Ходжалы обнаружены оружие и боеприпасы
29 июля 2021 г. 13:53
В Баку зачитан приговор членам армянской террористической группы - ОБНОВЛЕНО-3
В Баку зачитан приговор членам армянской террористической группы - ОБНОВЛЕНО-3
29 июля 2021 г. 13:20
Владелец ресторана в Гёйчае оштрафован на 4 тыс. манатов
ФотоВладелец ресторана в Гёйчае оштрафован на 4 тыс. манатов
29 июля 2021 г. 12:49
В Евлахе задержан наркоторговец
ФотоВ Евлахе задержан наркоторговец
29 июля 2021 г. 11:42
В Азербайджане вчера на свадьбы не пустили 1 977 человек
В Азербайджане вчера на свадьбы не пустили 1 977 человек
29 июля 2021 г. 10:22
Названа дата суда над экс-завотделом Бакинского славянского университета
Названа дата суда над экс-завотделом Бакинского славянского университета
29 июля 2021 г. 10:19
Житель Сальяна подвергся нападению бродячих собак
Житель Сальяна подвергся нападению бродячих собак
29 июля 2021 г. 10:08
Установлена дата суда над арестованным СГБ начальником службы при Минкультуры
Установлена дата суда над арестованным СГБ начальником службы при Минкультуры
29 июля 2021 г. 09:42
В Баку потушен пожар в многоэтажном доме
В Баку потушен пожар в многоэтажном доме
29 июля 2021 г. 03:35
В Зардабе жениха и невесту не пустили на свадьбу
ФотоВ Зардабе жениха и невесту не пустили на свадьбу
29 июля 2021 г. 01:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi