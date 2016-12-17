Найден жилой блок пропавших нефтяников

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В результате поисковых работ этой ночью в 180 метрах к югу от места происшествия на дне моря был найден жилой блок нефтяников.

Об этом говорится на странице facebook ПО "Азнефть".

Сообщается, что водолазы осмотрели внутрь блока: "В будке не было ни одного нефтяника, пропавшего без вести во время аварии. Поисковые работы продолжаются".

Отметим, что вчера была обнаружена еще одна будка. После поднятия будки на борт корабля выяснилось, что это раздевалка.

Напомним, что 15 декабря примерно в 05:00 порывистый ветер в Каспийском море силой до 41 м/c снес в море часть эстакады длиной 150 м, расположенной справа и слева от нефтесборного пункта №3 Нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова ПО "Азнефть".

Согласно информации, в результате сильного урагана эстакада с находящейся на ней жилой будкой обрушилась в море. По предварительным данным, в результате без вести пропали 5 человек, находившиеся на дежурстве в нефтесборном пункте, и 5 человек в жилой будке (всего 10 человек):

1. Зульфугаров Гюльоглан - машинист

2. Зульфугаров Азай - оператор

3. Гурбанов Видади - оператор

4. Гасанов Эльчин - механик

5. Гаджиалиев Гасанага - оператор

6. Гафаров Ильхам - оператор

7. Асадов Самир - оператор

8. Бахрамов Джавид - оператор

9. Аббасов Рамиз - машинист

10. Рустамов Горхмаз - оператор.

В результате вчерашних поисков было найдено тело жителя поселка Алят города Баку Гафарова Ильхама Алигусейн оглу (1985 г.р.), работавшего оператором нефтесборного пункта №3.

Вечером его тело было доставлено на берег на корабле "Карадаг-8" и передано соответствующим органам. Вчера И.Гафаров был похоронен.