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    ​Найден второй подозреваемый в покушении на главу азербайджанской диаспоры в Ульяновске

    Он скрывался в Азербайджане, установлено его фактическое место проживания

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Следственный комитет Ульяновской области России завершает расследование уголовного дела касательно покушения на председателя местного регионального отделения "Всероссийского Азербайджанского Конгресса" Ислама Гусейнова, сообщает Report со ссылкой на ведомство.

    В ближайшее время уголовное дело будет передано в компетентные органы Азербайджана для осуществления уголовного преследования обвиняемого.

    11 сентября 2012 года двое граждан Азербайджана совершили вооруженное нападение на Ислама Гусейнова с целью его убийства. В результате нападения от огнестрельных ранений скончался охранник Гусейнова - Игорь Безносюк.

    Подозреваемым удалось скрыться. Первый из них был задержан следователями в Москве через год.

    Второй подозреваемый был объявлен в международный розыск. Теперь его местонахождение установлено - он скрывался в Азербайджане, выяснено его фактическое место проживания. Следователи заочно предъявили ему обвинение.

    В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

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