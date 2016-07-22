​Найден второй подозреваемый в покушении на главу азербайджанской диаспоры в Ульяновске

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Следственный комитет Ульяновской области России завершает расследование уголовного дела касательно покушения на председателя местного регионального отделения "Всероссийского Азербайджанского Конгресса" Ислама Гусейнова, сообщает Report со ссылкой на ведомство.

В ближайшее время уголовное дело будет передано в компетентные органы Азербайджана для осуществления уголовного преследования обвиняемого.

11 сентября 2012 года двое граждан Азербайджана совершили вооруженное нападение на Ислама Гусейнова с целью его убийства. В результате нападения от огнестрельных ранений скончался охранник Гусейнова - Игорь Безносюк.

Подозреваемым удалось скрыться. Первый из них был задержан следователями в Москве через год.

Второй подозреваемый был объявлен в международный розыск. Теперь его местонахождение установлено - он скрывался в Азербайджане, выяснено его фактическое место проживания. Следователи заочно предъявили ему обвинение.

В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.