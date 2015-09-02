Обнаружен труп курсанта Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского - ФОТО

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Обнаружен труп курсанта Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского Вусала Гара оглу Джафарова, утонувшего в бардинском канале Юхары Карабах.

Как сообщает Report, после двухдневных поисков спасателями МЧС был обнаружен труп, всплывший в части канала на территории агджабединского села Ходжавенд.

После извлечения тела В.Джафарова из воды место происшествия было обследовано сотрудниками полиции и прокуратуры. Затем тело курсанта передали в Агджабединский районный отдел объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

После проведения обследования тело 16-летнего подростка было передано семье.

По факту в районной прокуратуре ведется расследование.

Отметим, что инцидент произошел два дня назад на территории бардинского села Мехдили.

Так, В.Джафаров пас овец вблизи села Юхары Карабах. При попытке перейти на другую сторону канала он поскользнулся и упал в воду.