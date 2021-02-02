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СГБ вычислила врача, распространявшего ложную информацию о коронавирусе

СГБ вычислила врача, распространявшего ложную информацию о коронавирусе В социальных сетях распространилась аудиозапись о том, что третья волна коронавируса в Азербайджане станет еще более ужасающей и повлечет за собой массовое инфицирование детей и многочисленные смерти.
Происшествия
2 февраля 2021 г. 17:00
СГБ вычислила врача, распространявшего ложную информацию о коронавирусе

В социальных сетях распространилась аудиозапись о том, что третья волна коронавируса в Азербайджане станет еще более ужасающей и повлечет за собой массовое инфицирование детей и многочисленные смерти.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Службы государственной безопасности, аудиозапись, сделанная врачом, не только вызвала панику и волнение среди граждан, но и породила недоверие в обществе к государственным мерам по борьбе с коронавирусом.

В результате расследований, проведенных СГБ, было установлено, что распространителем этой новости, вызвавшей недоумение и необоснованное беспокойство среди граждан, является врач Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Меджидова Илаха Тельман гызы 1974 года рождения, которая в настоящее время командирована в Гобустанскую центральную районную больницу для лечения пациентов с коронавирусом.

Илаха Меджидова принесла публичные извинения, признав, что сожалеет о том, что поделилась аудиозаписью, основанной на ее ошибочных суждениях, не подумав о тяжелых последствиях.

Вопрос о привлечении Илахи Меджидовой к ответственности будет решаться в соответствии с законодательством.

"Призываем пользователей социальных сетей и представителей социальных медиа быть осмотрительнее, не допускать распространения неофициальной и неточной информации", - говорится в заявлении СГБ.

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Версия на азербайджанском языке Sosial şəbəkələrdə koronavirusla bağlı yalan xəbər yayan həkim müəyyən edildi - VİDEO

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