​Находящийся в заключении заместитель Сафара Абиева: Всю работу я выполнял по его указанию

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по делу бывшего заместителя министра обороны Азербайджана полковника Мехмана Салимова, обвиняющегося в хищении и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева обвиняемый попросил провести закрытое судебное заседание. Однако судьи не выполнили устное ходатайство.

Подавший ходатайство адвокат М.Салимова попросил суд просмотреть контракты по строительству нескольких жилых комплексов для военнослужащих министерства обороны.

Судья принял ходатайство, однако не стал комментировать, будет оно обеспечено или нет.

Затем М.Салимов дал показания. Он заявил, что все действия выполнял по указанию бывшего министра обороны Сафара Абиева: "Я не согласен с обвинением прокурора и не считаю себя виновным. После выхода на пенсию из министерства обороны я создал компанию и занялся строительным бизнесом в Сумгайыте. В то время занимавший пост министра обороны Сафар Абиев позвал меня к себе и сказал, чтобы я построил для азербайджанской армии несколько объектов военного назначения. Все работы начались после этого разговора. Я желаю назначения экспертизы, так как выделенных министерством средств было недостаточно для строительства. Перечисленные государством деньги не погасили расходов. Этими финансами можно было выполнить половину работ".

Бывший заместитель министра также коснулся формы выполнения работ и перечисления денег: "Сначала заключался контракт, затем выдавались деньги. Также требовалось завершение ремонта в другом учебном центре. Я сказал Сафару Абиеву, что здание нужно снести и на его месте построить новое. Бывший министр осмотрел центр и поручил своим работникам оказать мне помощь. После освобождения С.Абиева от занимаемой должности я решил не заниматься осуществляемыми для министерства работами, так как на выделенные деньги выполнить порученную работу было невозможно. Мне пришлось продать выделенную мне государством квартиру и земельный участок. Я взял в банке кредит на свое имя на 170 тыс. манатов, а еще 150 тыс. манатов взял на имя зятя, чтобы завершить строительство. Взамен на это мне не дали ни одного маната. На мое имя написали аванс на 300 тыс. манатов и я понял, что меня посадят. В декабре мне нужно было предъявить Форму 2, но в ноябре меня уже арестовали. Никто не пришел и не поинтересовался выполненной работой и против меня выдвинули обвинение".

На процессе были также допрошены Шафа Керимова и Ильгар Эфендиев.

Очередное судебное заседание назначено на 28 сентября.

Отметим, что М.Салимов обвиняется по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями).

Напомним, что в 1995-1999 годах М.Салимов занимал должность заместителя министра обороны Азербайджана по политическим и общественным вопросам.