Находящийся в розыске экс-председатель азербайджанского Nikoil Bank задержан в Москве

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ "В Москве задержан бывший председатель правления азербайджанского Nikoil Bank Василий Хамаза. В Азербайджане он обвиняется в присвоении средств и злоупотреблении должностными полномочиями".

Как передает Report, об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неработающего уроженца Омской области, который находился в федеральном и международном уголовном розыске за злоупотребление должностными полномочиями и присвоении средств, передали сотрудникам Черемушкинской межрайонной прокуратуры и сообщили о его поимке инициатору розыска — правоохранителям Республики Азербайджан. В отношении гражданина избрана пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщали осенью 2017 г. азербайджанские СМИ, В. Хамаза присвоил из Nikoil Bank, который он возглавлял с 2005 г. до июля 2017 г., более 20 млн манатов.