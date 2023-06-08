Находящийся в международном розыске мужчина экстрадирован из Беларуси в Азербайджан

Генеральная прокуратура Беларуси на основании ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана приняла решение об экстрадиции в нашу страну гражданина Азербайджана Магеррамова Агасамида Фарзулла оглу в соответствии с требованиями Конвенции "О право

Генеральная прокуратура Беларуси на основании ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана приняла решение об экстрадиции в нашу страну гражданина Азербайджана Магеррамова Агасамида Фарзулла оглу в соответствии с требованиями Конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" от 22.01.1993 года.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

По уголовному делу, расследуемому Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре, в связи с обоснованными подозрениями в совершении Агасамидом Магеррамовым преступлений, связанных с мошенничеством, изготовлением официальных документов и использованием поддельных документов, было объявлено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Он был объявлен в международный розыск.

Агасамид Магеррамов был задержан в Беларуси и доставлен в страну 8 июня в сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы.