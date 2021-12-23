Из России в Азербайджан экстрадирован обвиняемый в мошенничестве

Находящееся в международном розыске лицо экстрадировано из России в Азербайджан.

Находящееся в международном розыске лицо экстрадировано из России в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сообщается, что на основании ходатайства управления международного правового сотрудничества Генпрокуратуры Азербайджана в соответствии с Конвенцией "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" от 22.01.1993 года Генпрокуратура России приняла решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Наджиметдинова Сади Гасан оглу.

В следственном управлении Генпрокуратуры в отношении С.Наджиметдинова было принято решение о привлечении в качестве подозреваемого по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК АР, он был объявлен в международный розыск.

С.Наджиметдинов был обнаружен на территории России, в марте 2021 года в отношении него избрана мера пресечения – арест.

22.12.2021 при сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции С.Наджиметдинов был доставлен из России в Азербайджан.