Находящийся в международном розыске экстрадирован из Азербайджана в Таджикистан

Экстрадирован находящийся в международном розыске гражданин Таджикистана.

Экстрадирован находящийся в международном розыске гражданин Таджикистана.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Генпрокуратура удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Таджикистана о выдаче гражданина Республики Таджикистан Юсупова Мамура Икромовича (1976 г. р.), обвиняемого в незаконном участии в составе вооруженных формирований на территории других стран и объявленного в международный розыск в 2023 году.

В июле 2023 года Мамур Юсупов был задержан, в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В соответствии с конвенцией ”О правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" от 07.10.2002 г. принято решение об экстрадиции обвиняемого, который в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции был передан таджикской стороне.