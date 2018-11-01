Находящийся под арестом сотрудник Государственного таможенного комитета дал показания

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении Мехмана Новрузова, обвиняемого в контрабанде.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева гособвинитель огласил обвинительный акт.

М.Новрузов заявил, что считает себя частично виновным.

При даче показаний он заявил, что до происшествия был командирован на Таможенный пост "Самур": "Я приехал туда недавно и контролировал монитор. Я был старшим инспектором и в мои обязанности входило проверять сумки. Однако я не хорошо разбирался в эксплуатации монитора. Об этом я проинформировал начальников смены и поста. Сказали подождать и обещали решить вопрос. Однако они не поменяли мою работу".

М.Новрузов также рассказал о происшествии: "Джамиль был рабочим на таможенном посту "Самур" и помогал проходящим через таможенный пост людям переносить багаж. Мы познакомились там. В тот день он сказал мне, что на нейтральной территории остались две сумки, и попросил помочь ему. Он также отметил, что российская сторона не пропускает этот багаж. Я подумал, что он говорит это, чтобы перейти из Азербайджана в Россию. Потом узнал, что он направлялся из России в Азербайджан. В этот день я видел, как он переходил на российскую сторону. Я спросил, что в сумках, он ответил что это пустые коробки от парфюма. Проверяя сумки через монитор, я увидел, что действительно в них были пустые коробки от парфюма. Я не стал их открывать. Рядом стояли женщины, которых мы видели каждый день, то есть они постоянно пересекали российскую границу. У них также были сумки. Я попросил их помочь Джамилю и провел через монитор и их сумки".

По словам М.Новрузова, он не знал, что в пустых коробках от парфюма были лекарства.

Согласно обвинительному акту, М.Новрузов совершил преступление, работая на должности старшего инспектора на таможенном посту "Ялама" Хачмазского таможенного управления Государственного таможенного комитета. Он незаконным путем ввозил в Азербайджан с целью реализации не прошедшие госрегистрацию лекарственные средства в крупном объеме.

В период своей работы он по приказу председателя комитета был командирован на месяц на таможенный пост "Самур". На данной территории он вошел в преступный сговор с лицом, имя которого неизвестно следствию, для ввоза лекарственных препаратов на сумму 5 539 тыс. манатов вне таможенного контроля и декларирования.

После его деяния были выявлены, он был задержан. Решением суда в отношении М.Новрузова избрана мера пресечения - арест.

Ему инкриминируется статья 206.3.3 (совершение контрабанды должностным лицом с использованием своего служебного положения) Уголовного кодекса АР.