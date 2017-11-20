Находящийся под арестом полковник бывшего МНБ подал апелляционную жалобу

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Подана апелляционная жалоба из приговора в отношении бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного МНБ, полковника Селима Мамедова.

Об этом Report заявил его адвокат Эльчин Садыгов.

По его словам, апелляционная жалоба представлена в Бакинский военный суд.

Адвокат заявил, что требует вынести в отношении своего подзащитного оправдательный приговор.

Отметим, что согласно приговору, Акиф Човдаров лишен свободы сроком на 12 лет, Селим Мамедов - 11 лет, Акиф Алиев - 5 лет, Орхан Османов - 4 года.

Конфискована большая часть их имущества на сумму 33 млн манатов и предъявлено представление для лишения их званий.