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    Находящийся под арестом полковник бывшего МНБ подал апелляционную жалобу

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Подана апелляционная жалоба из приговора в отношении бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного МНБ, полковника Селима Мамедова.

    Об этом Report заявил его адвокат Эльчин Садыгов.

    По его словам, апелляционная жалоба представлена в Бакинский военный суд.

    Адвокат заявил, что требует вынести в отношении своего подзащитного оправдательный приговор.

    Отметим, что согласно приговору, Акиф Човдаров лишен свободы сроком на 12 лет, Селим Мамедов - 11 лет, Акиф Алиев - 5 лет, Орхан Османов - 4 года.

    Конфискована большая часть их имущества на сумму 33 млн манатов и предъявлено представление для лишения их званий.

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