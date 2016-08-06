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    Находящийся в заключении экс-министр Азербайджана вышел на свободу

    Завершился срок его ареста

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Находящийся в заключении экс-министр внешних экономических связей Азербайджана Ниджат Гулиев вышел на свободу.

    Об этом Report сообщил его адвокат Афган Мамедов. 

    Он отметил, что срок заключения Н.Гулиева завершился.

    Отметим, что Н.Гулиев был арестован 7 августа 2013 года сотрудниками министерства национальной безопасности. Приговором Абшеронского районного суда Н.Гулиев был осужден на 3 года лишения свободы. Он обвинялся в незаконном хранении огнестрельного оружия. Не согласившись с приговором, министр подал апелляционную жалобу. Сумгайытский апелляционный суд оставил в силе приговор. 

    Ранее Н.Гулиев содержался в исправительном учреждении №1, но из-за проблем со здоровьем был переведен в лечебное учреждение пенитенциарной службы.

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