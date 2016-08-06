Находящийся в заключении экс-министр Азербайджана вышел на свободу

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Находящийся в заключении экс-министр внешних экономических связей Азербайджана Ниджат Гулиев вышел на свободу.

Об этом Report сообщил его адвокат Афган Мамедов.

Он отметил, что срок заключения Н.Гулиева завершился.

Отметим, что Н.Гулиев был арестован 7 августа 2013 года сотрудниками министерства национальной безопасности. Приговором Абшеронского районного суда Н.Гулиев был осужден на 3 года лишения свободы. Он обвинялся в незаконном хранении огнестрельного оружия. Не согласившись с приговором, министр подал апелляционную жалобу. Сумгайытский апелляционный суд оставил в силе приговор.

Ранее Н.Гулиев содержался в исправительном учреждении №1, но из-за проблем со здоровьем был переведен в лечебное учреждение пенитенциарной службы.