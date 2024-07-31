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Находящиеся в международном розыске граждане Азербайджана экстрадированы из России и Грузии

Находящиеся в международном розыске граждане Азербайджана экстрадированы из России и Грузии Находящиеся в международном розыске лица экстрадированы из России и Грузии в Азербайджан.
Происшествия
31 июля 2024 г. 19:40
Находящиеся в международном розыске граждане Азербайджана экстрадированы из России и Грузии

Находящиеся в международном розыске лица экстрадированы из России и Грузии в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В сообщении отмечается, что ходатайство Генпрокуратуры России о привлечении к уголовной ответственности гражданина РФ Асметова Эльдара Наиль оглу было удовлетворено Генпрокуратурой Азербайджанской Республики. Объявленный в межгосударственный розыск по обвинению в краже Асметов был задержан и передан России.

Также на основании ходатайства Генпрокуратуры АР Генпрокуратурой Грузии принято решение об экстрадиции Меликова Асифа Александр оглу, а Генпрокуротурой России - Гусейнова Рагифа Гусейнгулу оглу и Шихаева Руслана Назим оглу в Азербайджан.

Асиф Меликов и Руслан Шихаев обвиняются в мошенничестве с причинением значительного ущерба, а Рагиф Гусейнов - в незаконном приобретения наркотических средств в крупном размере в целях сбыта.

Все трое в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Минюста были доставлены в Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq axtarışda olan şəxslər Rusiya və Gürcüstandan Azərbaycana ekstradisiya olunub

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