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Находящиеся в международном розыске экстрадированы из России и Грузии в Азербайджан

Находящиеся в международном розыске экстрадированы из России и Грузии в Азербайджан В соответствии с положениями, вытекающими из международных договоров, удовлетворены ходатайства Генеральной прокуратуры об экстрадиции граждан Азербайджана Алиева Халида Алиага оглу, Алиева Рауля Фирудин оглу из России и Рагимова Анара Ильгара оглу из Гру
Происшествия
25 января 2024 г. 13:14
Находящиеся в международном розыске экстрадированы из России и Грузии в Азербайджан

В соответствии с положениями, вытекающими из международных договоров, удовлетворены ходатайства Генеральной прокуратуры об экстрадиции граждан Азербайджана Алиева Халида Алиага оглу, Алиева Рауля Фирудин оглу из России и Рагимова Анара Ильгара оглу из Грузии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Они были объявлены в международный розыск за совершение мошеннических действий, причинивших значительный ущерб.

24 января указанные лица были доставлены в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq axtarışda olan şəxslər Rusiya və Gürcüstandan Azərbaycana ekstradisiya olunub

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