Находящиеся в международном розыске экстрадированы из России и Грузии в Азербайджан

В соответствии с положениями, вытекающими из международных договоров, удовлетворены ходатайства Генеральной прокуратуры об экстрадиции граждан Азербайджана Алиева Халида Алиага оглу, Алиева Рауля Фирудин оглу из России и Рагимова Анара Ильгара оглу из Гру

В соответствии с положениями, вытекающими из международных договоров, удовлетворены ходатайства Генеральной прокуратуры об экстрадиции граждан Азербайджана Алиева Халида Алиага оглу, Алиева Рауля Фирудин оглу из России и Рагимова Анара Ильгара оглу из Грузии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Они были объявлены в международный розыск за совершение мошеннических действий, причинивших значительный ущерб.

24 января указанные лица были доставлены в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.