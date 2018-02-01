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    Находящегося в международном розыске уроженца Грузии экстрадируют в Азербайджан

    Задержанный был объявлен в международный розыск подразделением полиции Товузского района

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Кривом Роге задержан 33-летний уроженец Грузии, находящийся в международном розыске по линии Интерпола. 

    Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции (ГУНП) в Днепропетровской области Украины.

    Установлено, что задержанный был объявлен в международный розыск подразделением полиции Товузского района Азербайджана, на территории которого он совершил хулиганство и исчез.

    Решается вопрос об экстрадиции мужчины в Азербайджан.

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