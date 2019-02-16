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Находившийся в розыске за убийство и похищение экстрадирован из России в Азербайджан

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Находившийся в розыске в Азербайджане был задержан в России.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления полиции на транспорте и Абшеронского районного управления полиции, в российском городе Санкт-Петербург был задержан разыскиваемый по статьям 120 (умышленное убийство), 144 (похищение человека) və 182 (вымогательство) Б.Гахрамани и экстрадирован в Азербайджан.

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